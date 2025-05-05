鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估下修至3.95元，預估目標價為65.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 22:17
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.11元下修至3.95元，其中最高估值6.5元，最低估值2.1元，預估目標價為65.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.5(6.5)
|8
|11
|最低值
|2.1(2.1)
|5
|5.79
|平均值
|4.12(4.13)
|6.18
|7.59
|中位數
|3.95(4.11)
|6.2
|7.4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|325.00億
|340.00億
|353.46億
|最低值
|275.53億
|275.06億
|245.35億
|平均值
|307.73億
|314.55億
|322.20億
|中位數
|308.94億
|311.55億
|328.03億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.24
|16.75
|11.81
|6.46
|4.15
|營業收入
|277.49億
|461.53億
|503.79億
|409.19億
|403.23億
詳細資訊請看美股內頁：
利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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