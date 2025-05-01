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鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估下修至4.11元，預估目標價為65.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.2元下修至4.11元，其中最高估值6.5元，最低估值2.1元，預估目標價為65.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值6.5(6.5)811
最低值2.1(2.1)55.79
平均值4.13(4.19)6.187.59
中位數4.11(4.2)6.27.4

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值325.00億340.00億353.46億
最低值275.53億275.06億245.35億
平均值308.21億314.88億322.20億
中位數309.34億311.55億328.03億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.2416.7511.816.464.15
營業收入277.49億461.53億503.79億409.19億403.23億

詳細資訊請看美股內頁：
利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLYB

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