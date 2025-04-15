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鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估下修至5.14元，預估目標價為71.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-15 22:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.35元下修至5.14元，其中最高估值7.95元，最低估值2.15元，預估目標價為71.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.95(7.95)9.6511
最低值2.15(2.15)4.756.35
平均值5.25(5.33)7.268.6
中位數5.14(5.35)7.338.7

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值333.27億365.79億391.30億
最低值279.44億289.88億309.85億
平均值312.68億325.60億334.13億
中位數315.05億326.35億326.62億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.2416.7511.816.464.15
營業收入277.49億461.53億503.79億409.19億403.23億

詳細資訊請看美股內頁：
利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLYB

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