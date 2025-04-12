鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估下修至5.51元，預估目標價為72.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-12 00:16
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.63元下修至5.51元，其中最高估值7.95元，最低估值4.01元，預估目標價為72.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.95(7.95)
|9.65
|11
|最低值
|4.01(4.01)
|5.65
|6.35
|平均值
|5.54(5.58)
|7.6
|8.6
|中位數
|5.51(5.63)
|7.66
|8.7
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|333.27億
|365.79億
|391.30億
|最低值
|298.53億
|301.67億
|309.85億
|平均值
|314.58億
|327.71億
|334.13億
|中位數
|315.05億
|327.27億
|326.62億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.24
|16.75
|11.81
|6.46
|4.15
|營業收入
|277.49億
|461.53億
|503.79億
|409.19億
|403.23億
詳細資訊請看美股內頁：
利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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