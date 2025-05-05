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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinor ASA - ADR(EQNR-US)EPS預估下修至3.06元，預估目標價為29.27元

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 20:16


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Equinor ASA - ADR(EQNR-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.11元下修至3.06元，其中最高估值3.78元，最低估值2.46元，預估目標價為29.27元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.78(3.78)4.714.34.38
最低值2.46(2.46)22.162.44
平均值3.07(3.08)3.183.253.28
中位數3.06(3.11)3.173.212.95

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,189.40億1,190.00億1,190.78億1,030.21億
最低值825.27億639.67億723.45億846.01億
平均值988.26億950.50億955.47億917.79億
中位數998.69億948.99億953.62億870.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.692.649.063.933.12
營業收入456.51億877.93億1,490.04億1,068.48億1,025.02億

詳細資訊請看美股內頁：
Equinor ASA - ADR(EQNR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEQNR

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