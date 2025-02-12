鉅亨速報 - Factset 最新調查：WESCO國際(WCC-US)EPS預估下修至13.93元，預估目標價為240.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對WESCO國際(WCC-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.4元下修至13.93元，其中最高估值15.44元，最低估值12.75元，預估目標價為240.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|15.44(15.57)
|17.53
|18.1
|最低值
|12.75(12.75)
|15.1
|18.1
|平均值
|13.99(14.37)
|16.51
|18.1
|中位數
|13.93(14.4)
|16.5
|18.1
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|225.70億
|236.87億
|243.82億
|最低值
|221.40億
|229.35億
|243.82億
|平均值
|223.09億
|232.00億
|243.82億
|中位數
|223.10億
|231.89億
|243.82億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.53
|8.11
|15.83
|13.86
|--
|營業收入
|123.26億
|182.18億
|214.20億
|223.85億
|218.19億
詳細資訊請看美股內頁：
WESCO國際(WCC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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