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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：WESCO國際(WCC-US)EPS預估下修至13.93元，預估目標價為240.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-12 20:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對WESCO國際(WCC-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.4元下修至13.93元，其中最高估值15.44元，最低估值12.75元，預估目標價為240.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值15.44(15.57)17.5318.1
最低值12.75(12.75)15.118.1
平均值13.99(14.37)16.5118.1
中位數13.93(14.4)16.518.1

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值225.70億236.87億243.82億
最低值221.40億229.35億243.82億
平均值223.09億232.00億243.82億
中位數223.10億231.89億243.82億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.538.1115.8313.86--
營業收入123.26億182.18億214.20億223.85億218.19億

詳細資訊請看美股內頁：
WESCO國際(WCC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWCC

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