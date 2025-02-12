鉅亨速報 - Factset 最新調查：WESCO國際WCC-US的目標價調升至240元，幅度約5.49%
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對WESCO國際(WCC-US)提出目標價估值：中位數由227.5元上修至240元，調升幅度5.49%。其中最高估值250元，最低估值200元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予WESCO國際評價：積極樂觀11位、保持中立1位、保守悲觀0位。
WESCO國際今(12日)收盤價為188.42元。近5日股價上漲5.49%，標普指數上漲0.51%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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