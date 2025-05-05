鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉德諾健康集團CAH-US的目標價調升至163.5元，幅度約3.15%
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對嘉德諾健康集團(CAH-US)提出目標價估值：中位數由158.5元上修至163.5元，調升幅度3.15%。其中最高估值173元，最低估值136元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予嘉德諾健康集團評價：積極樂觀13位、保持中立5位、保守悲觀1位。
嘉德諾健康集團今(5日)收盤價為149.53元。近5日股價上漲3.15%，標普指數上漲2.92%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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