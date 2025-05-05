盤中速報 - NKN大漲26.25%，報0.0428美元

NKN或新型網絡是一種開源協議，用於基於公共區塊鏈的對等網絡共用網絡帶寬和Internet連接。NKN使用基於公鑰的全域尋址方案，以便在不使用集中式服務器的情況下實現直接對等通信。 數據包的路由基於Chord分佈式雜湊表（DHT），該映射將每個NKN位址映射到Chord DHT環上的隨機且可驗證的位置。