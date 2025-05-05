盤中速報 - NKN大漲26.25%，報0.0428美元
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 17:05
NKN(NKN)在過去 24 小時內漲幅超過26.25%，最新價格0.0428美元，總成交量達0.11億美元，總市值0.34億美元，目前市值排名第 183 名。
近 1 日最高價：0.0437美元，近 1 日最低價：0.0334美元，流通供給量：787,230,296。
NKN或新型網絡是一種開源協議，用於基於公共區塊鏈的對等網絡共用網絡帶寬和Internet連接。NKN使用基於公鑰的全域尋址方案，以便在不使用集中式服務器的情況下實現直接對等通信。 數據包的路由基於Chord分佈式雜湊表（DHT），該映射將每個NKN位址映射到Chord DHT環上的隨機且可驗證的位置。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.80%
- 近 1 月：+41.04%
- 近 3 月：-37.93%
- 近 6 月：-40.38%
- 今年以來：-59.87%
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