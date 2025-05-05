大立光4月營收月減10.59%、年增26.53% 5月入淡季動能續減

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大立光統計，由 2025 年 4 月出貨產品結構來看，以 1000 萬畫素產品居多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比爲 10-20%，低於 500 萬畫素產品占比為 20-30%。