大立光4月營收月減10.59%、年增26.53% 5月入淡季動能續減
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-05 15:44
光學元件股股王大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布最新營收資訊，2025 年 4 月營收 43.75 億元，月減 10.59%，年增 26.53%%，由進入季節性淡季，預估 5 月拉貨動能遜於 4 月。
大立 2025 年 1-4 月營收 189.54 億元，年增 28.32%。
大立光統計，由 2025 年 4 月出貨產品結構來看，以 1000 萬畫素產品居多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比爲 10-20%，低於 500 萬畫素產品占比為 20-30%。
大立光 2025 年第一季營收 145.79 億元毛利率 54.63%，季減 4.45 個百分點，年增 5.48 個百分點，稅後純益 64.43 億元，季減 25.74%，年增 5.44%，每股純益爲 48.28 元。
光學元件股股王大立光股價今天收盤報 2135 元，下跌 75 元或 3.39%，成交量增加爲 1059 張。
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