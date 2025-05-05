馬來西亞總理：對美關稅有望降低 但經濟成長難達預期

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-05 17:20

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馬來西亞總理周一 (5 日) 表示，由於華盛頓已同意進一步談判，馬來西亞有可能透過談判，降低美國威脅的關稅，但全球貿易戰意味著今年的經濟成長可能低於目標。

除非兩國達成協議，否則馬來西亞 7 月對美國出口的產品將面臨 24% 的關稅。

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馬來西亞總理安華在議會表示：「儘管這些還只是初步討論…… 但美國政府已同意與馬來西亞進一步談判，並有可能降低徵收的對等關稅。」

他表示，大部分關稅暫停徵收至 7 月，意味著影響目前是可控的，但他表示，馬來西亞今年不太可能實現 4.5% 至 5.5% 的經濟成長預期。

馬來西亞表示願意與美國就非關稅壁壘、減少雙邊貿易順差以及探討雙邊貿易協定進行談判。同時，將積極開拓新市場並加強與中國、歐盟等夥伴的交流。

東協與中國改進自由貿易協定的談判也將於近期敲定，貿易部長訂於 5 月 19 日會談。