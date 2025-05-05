裕融拿下公司治理評鑑前5% 展現永續治理實力

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-05 11:10

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裕隆集團旗下裕融企業 (9941-TW) 榮獲證交所與櫃買中心聯合公布「第十一屆公司治理評鑑」的「上市公司前 5%」佳績，此為裕融第六次獲此殊榮，充分展現在公司治理和 ESG 永續實踐上的堅實成果與長期承諾。

此次評鑑共有 976 家上市公司參與，評比內容涵蓋董事會組成與運作、股東權益維護、資訊揭露、企業社會責任、推動永續發展等面向，裕融不僅躋身所有上市公司前 5%，並於市值達百億元以上的非金融電子類公司中，榮登前 10% 最佳成績，體現公司在企業治理、風險控管和永續經營上的高標準表現。

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裕融表示，長期致力於誠信治理，落實董事會專業多元化和內部控制制度，為股東與利害關係人建立穩固信任基礎，並將 ESG 納入核心經營策略，擘劃全方位永續藍圖。

其中，在環境面 (Environmental)，裕融透過子公司「格上租車」、「新鑫公司」、「LINE GO」等協同推展綠能事業，除涵蓋再生能源發電、儲能系統和綠電銷售，積極響應政府淨零碳排政策，更積極發展 eMaaS(Electric Mobility as a Service) 電動車移動平台，從金融服務延伸至智慧運輸解決方案，推動低碳交通生態圈，促進綠色經濟成長。

在社會面 (Social)，裕融以「Financing as a Service(FaaS)」為核心，以「捐服務代替捐車」打造車輛移動永續方程式推動多項結合移動與金融的公益專案，如「幸福輪轉手」、「花木蘭計畫」、「TTGO 花東溫馨接送」等，致力於縮短城鄉差距與交通不平等，並延續偏鄉接駁理念，支持國內文化發展，包含攜手文化部「庄頭巡演」、文策院攜「賦格行動音樂教室」等。

在治理面 (Governance)，裕融秉持誠信經營與風險控管原則，落實董事會職責與專業訓練，並強化資訊透明度，設有公司治理主管和各項功能性委員會，並持續優化內部稽核與績效評估機制，與全球永續趨勢接軌。