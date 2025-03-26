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〈裕隆集團展望〉法規將管山道猴悲劇 裕融：正面！有利放款業務更明朗

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-26 16:50

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法規將管山道猴悲劇 裕融：正面！有利放款業務更明朗。(圖：shutterstock)

金管會將透過《金保法》三階段納管融資租賃公司，最快 8 月底上路 ，裕融 (9941-TW) 總經理闕源龍今 (26) 日表示，正面看待，「起碼在管理上更加合規，也會更符合社會期待」，反而有利放款業務上更明朗。

金管會三階段納管融資租賃公司，第一階段對象為 4 家上市櫃公司，第二階段則是國銀轉投資的 14 家租賃公司，第三階段擴及所有租賃公會會員。


裕融認為，法規上路後雖約束可能會更多，但對業績的影響應該不會太大，反而因管理上更合規，更符合社會期待，讓放款業務發展更明朗，樂觀看可成另一個新增業務的方向。

裕融強調，積極與主管機關保持密切聯繫，樂見並配合政府政策，進一步提升市場透明度和合規性，同時維護市場秩序，以利產業穩定發展。

展望 2025 年，闕源龍說，企金市場持續成長沒有問題，消金業務也逐漸從谷底翻升中，觀察到減幅已連續 3 季趨緩，對台灣市場仍充滿信心，將加大在台招募消金和企金業務人員的力度、進一步提升資產餘額和業績規模。

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放款融資金保法裕融租賃金管會

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