巴菲特掌聲中退休 留下巨額現金及一連串未解難題

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-05 11:46

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「股神」巴菲特在第 60 屆股東大會的最後一分鐘，宣布了一個備受關注已久，但仍讓粉絲與大部分董事會成員，甚至接班人都感到驚訝的消息。

這位 94 歲的波克夏 (BRK.A-US) 公司靈魂人物宣布，這將是他最後一次以公司負責人的身份出席股東大會。他從微不足道的起步，將公司打造為全球最有價值的企業之一。幾英尺外，長期被視為「奧馬哈王儲」的副董事長阿貝爾（Greg Abel）甚至不知道他的時刻已然到來。

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巴菲特將把市值達 1.2 兆美元的波克夏交由阿貝爾掌舵，這家巨型企業持有包括蘋果與美國運通等股票投資組合，還擁有保險、能源、鐵路及消費品等業務，每季營業利潤達 100 億美元。

然而，這位 62 歲的新任領導人還將面對眾多問題，首先是，他將如何處理波克夏近 3,500 億美元的現金儲備，在過去幾年市場動盪期間，巴菲特大多選擇按兵不動。

股東們想知道，阿貝爾會否改變公司獨特且精簡的高層管理架構？是否會展現出不同的風險承受度或產業偏好，以及波克夏是否仍會是企業在尋求大筆資金與信心背書時的首選。

他們甚至關心年度股東大會的未來——這場被稱為「資本家的胡士托音樂節」的盛會，正是因為巴菲特與已故商業夥伴蒙格的智慧與幽默，吸引了來自全球的追隨者。

《滾雪球：華倫 ‧ 巴菲特與人生事業》作者艾麗斯 · 施羅德表示，「人們喜愛華倫，是因為他身上有一種魔力，要重現那種魅力，幾乎是不可能的。」

波克夏過去從不配息，也只是近年才開始回購自家股票，巴菲特向來用自己輝煌的績效來證明，他能以優於市場的速度為股東創造價值。

如今波克夏規模已龐大至近 40 萬名員工，並擁有高度多元化的業務組合，一些觀察人士多年來猜測，巴菲特離開後，公司可能會被拆分。

阿貝爾表示他會遵循巴菲特在投資與風險管理上的原則。巴菲特則強調，他將繼續作為公司主要股東之一。

投資人必須思考的一個問題是：當巴菲特不再執掌波克夏海瑟威時，波克夏海瑟威的股票是否仍然值得巴菲特的溢價？