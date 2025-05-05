馬斯克大利多！SpaceX火箭發射基地獲批變城鎮

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-05 09:30

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SpaceX 火箭製造與發射基地所在的美國德州南部墨西哥灣沿岸地區，上周六（3 日）舉行投票，決定是否將當地升級為一座名為「星艦基地」的城鎮，143 票贊成就算通過，而贊成票數超過這個門檻，「星艦基地」變城鎮已成定局。

SpaceX 創辦人馬斯克在社交媒體發文：「德州星艦基地，現在是一座真正的城市了！」。此次投票還選出「星艦基地」城首任市長佩登（Bobby Pedden），以及兩位市政委員巴斯（Jordan Buss）和佩特爾扎爾卡（Jenna Petrzelka）。這三個人都是 SpaceX 員工，且未面臨競爭對手。

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SpaceX 火箭製造與發射基地位於德州南部博卡奇卡，面積僅 3.9 平方公里，靠近美國與墨西哥邊境，馬斯克 2021 年最初提出在此建立城鎮的想法。

在這片 3.9 平方公里的土地上，幾乎所有居民都是 SpaceX 員工，或者是員工家屬。

新城市將由一個城市委員會管理，該委員會由三名現任或前任 SpaceX 員工組成，他們將有權管理該地區的分區、建築項目和生活其他方面。

「星際基地」城鎮成立將賦予 SpaceX 獨特權力，以確定自己在該地區的發展步伐。

SpaceX 先前測試、發射火箭甚至運轉某些設備時，需要申請關閉附近一條通往州立公園和海灘的公路，並禁止無關人員進入相關區域。相關事宜由當地所在的卡梅倫縣處理。

目前德州議會考慮通過相關法案，在「星艦基地」城鎮建立後，把上述事宜交由新建地方政府處理。

SpaceX 是一家由馬斯克於 2002 年 6 月建立的太空運輸公司。近年來 SpaceX 發展迅猛，估值也一路飆升。2022 年 5 月，SpaceX 展開新一輪大規模融資，估值達到 1,270 億美元。