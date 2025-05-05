價值投資傳奇落幕！Greg Abel接棒巴菲特 波克夏海瑟威的「現金堡壘」能否扛住全球動盪？

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-05 11:00

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「股神」巴菲特在上周六 (3 日) 的波克夏海瑟威(BRK.A-US) 年度股東大會上宣布將在年底卸任執行長，並推薦 62 歲的 Greg Abel 接下執行長一職。即將年滿 95 歲的他將這家企業集團打造成歷史上最成功的投資案例之一，掌舵 60 年創造出 5.5 萬倍收益的神話。

根據《21 世紀經濟報導》，在標普 500 指數創歷史新高後急轉直下的市場震盪中，巴菲特提前佈局的 3477 億美元現金儲備成為市場焦點。這個相當於德國全年國內生產毛額 (GDP) 的巨額現金池，彰顯著「奧馬哈先知」對當前估值泡沫的清醒認知。

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巴菲特在長達四小時的問答環節中反覆強調說，「現金不會帶來快樂，但能救命」，波克夏海瑟威正等待「一生一次」的投資機遇，儘管巴菲特坦言「重大交易不會明天發生」。這種審慎態度與去年拋售三分之一蘋果持股、減持美國銀行的果決行動相互呼應，印證巴菲特「別人貪婪時我恐懼」的投資哲學。

報導指出，這場權力交接被外界視為價值投資典範的世代跨越，接班人 Abel 不僅是波克夏海瑟威投資日本五大商社的操盤手，更被賦予延續「現金堡壘」策略的重任。

巴菲特對 Abel 也不吝稱讚說：「Abel 處理複雜局面的能力堪比 Charlie Munger。」Munger 是巴菲特昔日的黃金搭檔，在 2023 年 11 月 28 日逝世。

值得注意的是，波克夏海瑟威旗下 60 多家子公司將繼續實行「放權式管理」，這種去中心化架構有望成為應對規模焦慮的關鍵。

面對美國加徵關稅引發的市場震盪，巴菲特則展現出罕見的尖銳批評。他將貿易保護主義比作「經濟鴉片」，直言「用關稅當武器只會製造多輸局面」。這種立場與其長期重押可口可樂、美國運通等全球企業的投資軌跡形成微妙呼應。

巴菲特指出，美國政府的財政政策令人震驚，越來越多的政策似乎是在削弱美元的價值，而不是保護它。「在美國可能發生的一些事情，會讓我們想要持有大量其他貨幣。貿易不應該成為武器。在我看來，這是個大錯誤，當有 75 億人不喜歡你，而你這 3 億人卻在沾沾自喜的炫耀自己的成就，我不認為這是正確的，也不認為這是明智的。」

當被問及市場波動時，巴菲特笑道：「如果股票跌 15% 就慌張，那該換種投資方式了。」這種舉重若輕的態度，恰似其 60 年前在哥倫比亞商學院演講時所言「市場波動不是風險，真正的風險是本金的永久損失」。

回顧波克夏海瑟威的進化軌跡，從早期「撿煙蒂」策略到押注可口可樂品牌價值，再到重押蘋果網路效應，三次投資模式變遷勾勒出資本世界的百年嬗變。如今波克夏持股中蘋果仍佔 28% 權重，這個價值 751 億美元的科技巨擘，某種程度上已成為傳統價值投資與新經濟浪潮的和解符號。