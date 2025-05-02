配息比肩高股息！中信2檔主題型ETF抗跌 年化配息率9%起跳

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-02 18:27

‌



中信關鍵半導體 (00891-TW) 與中信小資高價 30(00894-TW) 今 (2) 日公告第一階段配息，2 檔 ETF 每受益權單位皆配 0.4 元，以 5/2 收盤價換算，00891 年化配息率高達 10%，00894 也有 9.01% 的高水準，除息交易日皆為 5 月 19 日，5 月 16 日買進並持有就能參加除息，收益分配發放日為 6 月 13 日。

4 月初美國總統川普「對等關稅」出爐後，全球股市一度崩跌，台股也歷經台指期跌停、並創史上最大跌點與跌幅的歷史紀錄。不過，在川普表示將調降稅率並暫緩政策上路後，全球股市立即展開報復性反彈，台股也在 4 月拉出近 3000 點的下影線，單月跌點收斂至 460 點，5 月首個交易日更暴漲逾 550 點，4 月跌勢猶如「船過水無痕」。

‌



此外，部分企業因不受關稅影響，早已擺脫 4 月初的崩跌，股價迭創新高；而 AI 相關的半導體類股也因美國科技龍頭企業財報亮眼、以及資本支出未見收斂等利多因素帶動，股價已收復 4 月初對等關稅公布前的跳空缺口。

而聚焦在 AI 先進製程、AI 伺服器，散熱等高價股的 00894，以及布局 AI 半導體為主的 00891，在台股歷經「上沖下洗」的 4 月中，表現相當抗跌，其中 00894 更成為 4 月最抗跌的台股原型 ETF 之冠，凸顯其選股策略的優勢，今日股價也已接近 4 月 2 日對等關稅公布前的收盤價。

中國信託投信表示，根據 TrendForce 統計，2024 年 Q4 全球前十大晶圓代工廠營收創歷史新高，達 384.8 億美元，其中台積電貢獻達 95.6%，市占率也躍升至 67.1%。在 AI 持續推升高階邏輯製程晶片需求，以及高價 HBM 滲透率提升的推動下，專家預計 2025 年整體半導體市場將成長超過 15%，上中下游產業鏈皆可望受惠。

此外，目前台股中的千金股均為電子業，其近 3 年每股盈餘為各級距上市櫃股票的雙倍，甚至是 3 倍；且千金股近 3 年平均獲利成長率達 35%，顯示高價股具高獲利性，若市況重返多頭，高競爭力企業獲利空間也相對大。