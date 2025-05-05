鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯發科(2454-TW)EPS預估上修至73.81元，預估目標價為1740元
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 08:11
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對聯發科(2454-TW)做出2025年EPS預估：中位數由73.33元上修至73.81元，其中最高估值81.31元，最低估值67.33元，預估目標價為1740元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|81.31(81.31)
|111.92
|138.51
|最低值
|67.33(67.33)
|71.17
|87.17
|平均值
|73.6(73.41)
|86.98
|104.47
|中位數
|73.81(73.33)
|85.35
|107.07
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|642,307,140
|791,106,910
|999,828,910
|最低值
|570,312,000
|642,009,000
|739,788,000
|平均值
|613,490,830
|715,915,830
|842,777,470
|中位數
|616,520,660
|725,249,390
|834,196,360
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|66.92
|48.51
|74.59
|70.56
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|530,585,886
|433,446,330
|548,796,030
|493,414,582
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2454/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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