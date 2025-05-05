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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯發科(2454-TW)EPS預估上修至73.81元，預估目標價為1740元

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 08:11


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對聯發科(2454-TW)做出2025年EPS預估：中位數由73.33元上修至73.81元，其中最高估值81.31元，最低估值67.33元，預估目標價為1740元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值81.31(81.31)111.92138.51
最低值67.33(67.33)71.1787.17
平均值73.6(73.41)86.98104.47
中位數73.81(73.33)85.35107.07

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值642,307,140791,106,910999,828,910
最低值570,312,000642,009,000739,788,000
平均值613,490,830715,915,830842,777,470
中位數616,520,660725,249,390834,196,360

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS66.9248.5174.5970.56
營業收入
(單位：新台幣千元)		530,585,886433,446,330548,796,030493,414,582

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2454/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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