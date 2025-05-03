蘋果加快 AI 開發！攜手Anthropic開發新 AI 程式設計平台

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-05-03 14:30

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蘋果 (AAPL-US) 近期傳出與亞馬遜 (AMZN-US) 支持的人工智慧（AI）新創公司 Anthropic 展開深度合作，聯手開發一套全新的 AI 程式設計平台「vibe-coding」，目標是協助開發者進行程式碼撰寫、編輯與測試，進一步提升開發效率。

根據《路透社》報導，該平台將整合 Anthropic 的 Claude Sonnet 語言模型，並預計作為蘋果開發工具 Xcode 的 AI 升級版本。目前「vibe-coding」僅在蘋果內部測試使用，尚未確認是否對外開放。

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消息指出，「vibe-coding」平台將提供一個類似聊天機器人的介面，讓開發者能以自然語言對話方式，請求撰寫或修改程式碼，並能協助 UI 測試與除錯。

這項計畫若順利，對依賴 Xcode 與 Swift 開發 iOS 應用的開發者將是一大助力。外界預期，蘋果可能會在即將於 6 月 9 日舉行的 WWDC 2025 開發者大會中，公布更多相關細節。

《彭博社》也進一步指出，這次與 Anthropic 的策略性合作，象徵著蘋果正逐步接受外部 AI 技術。蘋果去年曾預告將推出 Swift Assist，一款嵌入 Xcode 的 AI 助手，然而該工具因常出現幻覺錯誤（hallucination）與效能拖慢問題，至今仍未正式推出。

一直以來，蘋果對第三方 AI 模型態度都較為保守，僅選擇與 OpenAI 合作，將 ChatGPT 整合進 Siri。但近期也傳出蘋果正評估導入 Google Gemini 模型作為替代選項，顯示其 AI 策略逐漸開放。

除了「vibe-coding」外，蘋果也正在積極推進自研的 Apple Intelligence ，包括個人化表情符號、AI 寫作輔助、通知管理等新功能，致力打造更智慧的使用者體驗。

此外，為推動 AI 全面落地，蘋果更是還重整內部架構，將 Siri 工程與消費性產品開發從 AI 負責人 John Giannandrea 旗下，移交給軟體工程部門主管 Craig Federighi，並解散部分機器人研發團隊。使蘋果的 AI 發展策略從集中轉向分散，讓 Giannandrea 專注於基礎研究。