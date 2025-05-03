鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)EPS預估下修至8.85元，預估目標價為126.5元
鉅亨網新聞中心 2025-05-03 08:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對力成(6239-TW)做出2025年EPS預估：中位數由9.01元下修至8.85元，其中最高估值9.86元，最低估值7.73元，預估目標價為126.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|9.86(9.86)
|13.12
|16.31
|最低值
|7.73(7.73)
|9.02
|10.75
|平均值
|8.85(8.87)
|10.45
|13.53
|中位數
|8.85(9.01)
|9.58
|13.53
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|80,287,640
|88,155,060
|96,194,000
|最低值
|67,561,940
|73,466,060
|77,592,660
|平均值
|72,200,360
|80,369,450
|86,893,330
|中位數
|71,874,000
|79,734,000
|86,893,330
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|9.09
|10.72
|11.6
|11.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|73,315,042
|70,440,945
|83,926,735
|83,793,572
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6239/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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