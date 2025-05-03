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鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)EPS預估下修至8.85元，預估目標價為126.5元

鉅亨網新聞中心 2025-05-03 08:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對力成(6239-TW)做出2025年EPS預估：中位數由9.01元下修至8.85元，其中最高估值9.86元，最低估值7.73元，預估目標價為126.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值9.86(9.86)13.1216.31
最低值7.73(7.73)9.0210.75
平均值8.85(8.87)10.4513.53
中位數8.85(9.01)9.5813.53

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值80,287,64088,155,06096,194,000
最低值67,561,94073,466,06077,592,660
平均值72,200,36080,369,45086,893,330
中位數71,874,00079,734,00086,893,330

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS9.0910.7211.611.54
營業收入
(單位：新台幣千元)		73,315,04270,440,94583,926,73583,793,572

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6239/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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