鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)EPS預估下修至9.09元，預估目標價為129.5元
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 08:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對力成(6239-TW)做出2025年EPS預估：中位數由9.18元下修至9.09元，其中最高估值10.16元，最低估值7.73元，預估目標價為129.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|10.16(10.16)
|13.12
|16.31
|最低值
|7.73(8.04)
|9.02
|10.75
|平均值
|9.03(9.2)
|10.82
|13.53
|中位數
|9.09(9.18)
|10.61
|13.53
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|80,287,640
|88,155,060
|96,194,240
|最低值
|67,561,940
|73,466,060
|77,592,660
|平均值
|73,345,260
|81,640,460
|86,893,450
|中位數
|73,324,830
|83,942,000
|86,893,450
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|9.09
|10.72
|11.6
|11.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|73,315,042
|70,440,945
|83,926,735
|83,793,572
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6239/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
上一篇
下一篇