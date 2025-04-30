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鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)EPS預估下修至9.09元，預估目標價為129.5元

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 08:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對力成(6239-TW)做出2025年EPS預估：中位數由9.18元下修至9.09元，其中最高估值10.16元，最低估值7.73元，預估目標價為129.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值10.16(10.16)13.1216.31
最低值7.73(8.04)9.0210.75
平均值9.03(9.2)10.8213.53
中位數9.09(9.18)10.6113.53

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值80,287,64088,155,06096,194,240
最低值67,561,94073,466,06077,592,660
平均值73,345,26081,640,46086,893,450
中位數73,324,83083,942,00086,893,450

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS9.0910.7211.611.54
營業收入
(單位：新台幣千元)		73,315,04270,440,94583,926,73583,793,572

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6239/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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