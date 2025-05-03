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鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)EPS預估下修至10.04元，預估目標價為169元

鉅亨網新聞中心 2025-05-03 08:10


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對日月光投控(3711-TW)做出2025年EPS預估：中位數由10.12元下修至10.04元，其中最高估值11.78元，最低估值8.78元，預估目標價為169元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值11.78(11.78)14.8718.47
最低值8.78(8.78)8.8413.81
平均值10.11(10.18)13.0416.2
中位數10.04(10.12)13.4316.8

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值676,050,510796,560,000913,526,000
最低值632,868,000649,610,000774,037,990
平均值655,062,870733,229,540837,440,470
中位數655,209,270734,714,510852,550,640

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS7.527.3914.5314.84
營業收入
(單位：新台幣千元)		595,409,585581,914,471670,872,643569,997,133

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3711/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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