鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)EPS預估下修至10.04元，預估目標價為169元
鉅亨網新聞中心 2025-05-03 08:10
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對日月光投控(3711-TW)做出2025年EPS預估：中位數由10.12元下修至10.04元，其中最高估值11.78元，最低估值8.78元，預估目標價為169元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|11.78(11.78)
|14.87
|18.47
|最低值
|8.78(8.78)
|8.84
|13.81
|平均值
|10.11(10.18)
|13.04
|16.2
|中位數
|10.04(10.12)
|13.43
|16.8
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|676,050,510
|796,560,000
|913,526,000
|最低值
|632,868,000
|649,610,000
|774,037,990
|平均值
|655,062,870
|733,229,540
|837,440,470
|中位數
|655,209,270
|734,714,510
|852,550,640
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|7.52
|7.39
|14.53
|14.84
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|595,409,585
|581,914,471
|670,872,643
|569,997,133
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3711/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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