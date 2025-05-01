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鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)EPS預估下修至10.28元，預估目標價為178.5元

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 08:10


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對日月光投控(3711-TW)做出2025年EPS預估：中位數由10.43元下修至10.28元，其中最高估值12.6元，最低估值8.78元，預估目標價為178.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值12.6(12.6)16.4118.47
最低值8.78(8.78)8.8413.81
平均值10.41(10.56)13.6816.3
中位數10.28(10.43)13.9816.8

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值710,875,640839,876,910880,973,970
最低值632,868,000649,610,000778,884,000
平均值660,245,300742,618,870835,326,630
中位數657,471,000734,747,180852,550,640

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS7.527.3914.5314.84
營業收入
(單位：新台幣千元)		595,409,585581,914,471670,872,643569,997,133

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3711/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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