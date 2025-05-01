鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)EPS預估下修至10.28元，預估目標價為178.5元
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 08:10
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對日月光投控(3711-TW)做出2025年EPS預估：中位數由10.43元下修至10.28元，其中最高估值12.6元，最低估值8.78元，預估目標價為178.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|12.6(12.6)
|16.41
|18.47
|最低值
|8.78(8.78)
|8.84
|13.81
|平均值
|10.41(10.56)
|13.68
|16.3
|中位數
|10.28(10.43)
|13.98
|16.8
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|710,875,640
|839,876,910
|880,973,970
|最低值
|632,868,000
|649,610,000
|778,884,000
|平均值
|660,245,300
|742,618,870
|835,326,630
|中位數
|657,471,000
|734,747,180
|852,550,640
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|7.52
|7.39
|14.53
|14.84
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|595,409,585
|581,914,471
|670,872,643
|569,997,133
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3711/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盟立、台灣精銳、IKKA，機器人有望回補跳空缺口？
- Q2營收季增2–5% 測試業務躍進 年底占封測比重衝2成
- 吳田玉：台灣可助美重建半導體生態 引爆AI革命
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)目標價調降至178.5元，幅度約6.54%
上一篇
下一篇