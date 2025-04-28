〈焦點股〉矽光子雙題材補強光 上詮一度亮燈漲停

上詮主要處理光纖與矽光子晶片連接的連接器，是台積電曾公開的協力廠商，近期受關稅議題影響，股價下挫最低至 150 元，隨著矽光子族群回神，今日開高後一度亮燈迅速鎖漲停，量增 4,930 張，暫收 185 元。