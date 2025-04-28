〈焦點股〉矽光子雙題材補強光 上詮一度亮燈漲停
鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-04-28 12:18
近期台積電 (2330-TW) 於技術論壇上，展現運用緊湊型通用光子引擎 (COUPE) 技術的矽光子 (CPO) 整合，增加 AI 算力提升，加上外界預期美中關稅互戰下，光通訊廠可望迎接轉單，雙題材激勵今 (28) 日矽光子族群漲勢強勁，上詮 (3363-TW) 開高後隨即迅速攻漲停，光環 (3234-TW)、聯鈞 (3450-TW)、統新 (6426-TW) 也表態，一度漲逾半根漲停，帶領 CPO 族群上攻。
上詮主要處理光纖與矽光子晶片連接的連接器，是台積電曾公開的協力廠商，近期受關稅議題影響，股價下挫最低至 150 元，隨著矽光子族群回神，今日開高後一度亮燈迅速鎖漲停，量增 4,930 張，暫收 185 元。
光環隨著 400G 至 800G 的新產品開發，法人預計 2025 年營收有望年增 46.77%，業務有望復甦，股價開高走高，漲逾 6%; 聯鈞則是開高走高一度漲 6%，盤中收斂漲幅來到 4%，股價站上 200 元大關。
其他 CPO 族群受激勵，也延續上周的反攻氣勢，包括聯亞 (3081-TW)、華星光 (4979-TW) 、前鼎 (4908-TW)、波若威 (3163-TW)、光聖 (6442-TW) 今日漲幅也來到 2-3%。
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