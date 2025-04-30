上詮、聯亞遭注意、處置股警示 拖著CPO族群臉綠連袂跌

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-04-30 19:21

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矽光子 (CPO) 概念股上詮 (3363-TW) 近期股價波動劇烈，遭主管機關列注意股警示，上詮今 (30) 日股價開低走低，一度重挫逾 4%，尾盤跌幅收斂跌 3.37%，其他 CPO 族群包括聯亞 (3081-TW) 收跌 4.19%，其他 CPO 族群的華星光 (4979-TW)、光環 (3234-TW)、聯鈞 (3450-TW)、統新 (6426-TW) 也連袂下跌逾 2-3%。

上詮近日股價上下劇烈，遭列注意股，加上外資買壓沉重、已連 7 賣，共賣超 3,858 張，上詮股價開低走低，收 184 元; 聯亞則遭處置股關禁閉，盤中跌幅加劇，外資連 4 買轉賣，收 262.5 元。

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