中光電估Q2電視、顯示器產品出貨季增逾50% 影像產品成長1成
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-04-29 18:16
背光模組廠中光電 (5371-TW) 今 (29) 日召開法說會，總經理林惠姿表示，受惠於商業用途及大型場館需求回溫，影像產品第二季出貨量預估季增逾 1 成；節能產品中，電視估將季增 5 成、顯示器機種也可望季增 6-7 成。
林惠姿表示，隨著新機種量產，預期電視出貨量將季增超過 50%，同時，越南廠區產能穩定提升，顯示器機種出貨量可望季增 60-70%；筆電機種受到潛在關稅政策變動及中國出貨關稅成本上升的影響，預估第二季出貨量將季減約 10%，整體而言，預期節能產品第二季整體出貨量將較第一季微幅成長。
影像產品方面，林惠姿表示，全球投影機市場需求仍呈現保守趨勢，整體經濟及市場環境尚未出現明顯改善跡象，受對等關稅影響，部分客戶已暫停中國廠區對美國市場之出貨，改由台灣廠區承接部分急單，不過，受惠於商業用途及大型場館需求回溫，影像產品第二季出貨量預估季增逾 1 成。
中光電第一季因淡季效應與工作天數減少影響，營收 84.74 億元，季減 14%、年減 7%；毛利率 17.5%，季減 1.5 個百分點、年減 0.1 個百分點，營業淨損 2.19 億元，稅後純益 1900 萬元，季減 9 成、年增 2.3 倍，每股純益 0.05 元。
中光電節能產品第一季營收 38.99 億元，季減 21%、年減 7%，出貨量 702 萬片 / 台，季減 3%、年減 7%；影像產品受到主流及消費性機種需求低迷，第一季營收約 24.36 億元、出貨量 16.1 萬台，均季減 6%、分別年減 27%、28%。
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 瑞儀首季EPS 2.33元 今年展望保守營收估減7-9%
- 瑞儀切入機器人3D感測應用 超穎光學量產線Q3啟動
- 研調：4月顯示器面板延續動能價格走揚 電視面板需求轉弱
- 集邦：電視面板出現需求下滑雜音 3月價格漲幅收斂
上一篇
下一篇