中光電估Q2電視、顯示器產品出貨季增逾50% 影像產品成長1成

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-04-29 18:16

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背光模組廠中光電 (5371-TW) 今 (29) 日召開法說會，總經理林惠姿表示，受惠於商業用途及大型場館需求回溫，影像產品第二季出貨量預估季增逾 1 成；節能產品中，電視估將季增 5 成、顯示器機種也可望季增 6-7 成。

林惠姿表示，隨著新機種量產，預期電視出貨量將季增超過 50%，同時，越南廠區產能穩定提升，顯示器機種出貨量可望季增 60-70%；筆電機種受到潛在關稅政策變動及中國出貨關稅成本上升的影響，預估第二季出貨量將季減約 10%，整體而言，預期節能產品第二季整體出貨量將較第一季微幅成長。

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影像產品方面，林惠姿表示，全球投影機市場需求仍呈現保守趨勢，整體經濟及市場環境尚未出現明顯改善跡象，受對等關稅影響，部分客戶已暫停中國廠區對美國市場之出貨，改由台灣廠區承接部分急單，不過，受惠於商業用途及大型場館需求回溫，影像產品第二季出貨量預估季增逾 1 成。

中光電第一季因淡季效應與工作天數減少影響，營收 84.74 億元，季減 14%、年減 7%；毛利率 17.5%，季減 1.5 個百分點、年減 0.1 個百分點，營業淨損 2.19 億元，稅後純益 1900 萬元，季減 9 成、年增 2.3 倍，每股純益 0.05 元。