〈熱門股〉鉅祥Q1稅後純益創同期新高EPS 1.07元 周漲8.05%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-03 10:20

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鉅祥 (2476-TW) 2025 年第一季稅後純益 2.24 億元，創歷史同期新高，季減 15.97%，年增 0.67%，每股純益 1.07 元，鉅祥 2 日股價收在 73.8 元，周漲 8.05%；在第二季起將陸續有海內、外三座新廠加入，同時在 AI、雲端高速運算應用需求的增加之下，將明確挹注成長動能向上挑戰新高

鉅祥 2025 年第一季營收 16.46 億元，毛利率 29.27%，季減 2.23 個百分點，年減 0.82 個百分點，稅後純益 2.24 億元，季減 15.97%，年增 0.67%，每股純益 1.07 元。鉅祥在 2025 年第二季起在台灣觀音新廠、中國惠州廠及菲律賓廠都將加入量產的行列，同時，菲律賓廠的新建置，目前規劃加入電鍍製程，有利於吸引更多新客戶的下單。

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鉅祥股價沿 5 日線上攻，2 日收在 73.8 元，周漲幅 8.05%，股價站穩月線，且 10 日線與月線在 69 元交叉向上，形成有力短線支撐，如量能放大，有助挑戰挑戰季線。