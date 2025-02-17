〈焦點股〉鉅祥AI應用挹注成長營收挑戰新高 爆量突破盤整區

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-17 12:56

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鉅祥 (2476-TW) 2024 年營收 66.09 億元，改寫歷年營收次高紀錄，年增達 15.02%，鉅祥 2025 年第二季起將陸續有海內、外陸續有三座新廠加入，同時在 AI、雲端高速運算應用需求的增加之下，將明確挹注成長動能向上挑戰新高，股價今 (17) 日爆量突破盤整區，盤中最高達 94 元，創三個月來新高。

沖壓件廠鉅祥 2024 年前三季營收 49.15 億元，毛利率 32.88%，年增 4.56 個百分點，稅後純益 7.97 億元，勝過 2023 年全年，年增 50.5%，每股純益爲 3.91 元。

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鉅祥在 2025 年第二季起在台灣觀音新廠、中國惠州廠及菲律賓廠都將加入量產的行列，同時，菲律賓廠的新建置，目前規劃加入電鍍製程，有利於吸引更多新客戶的下單。