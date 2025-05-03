鉅亨速報 - Factset 最新調查：Graphic包裝材料控股GPK-US的目標價調降至26元，幅度約3.7%
鉅亨網新聞中心 2025-05-03 06:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Graphic包裝材料控股(GPK-US)提出目標價估值：中位數由27元下修至26元，調降幅度3.7%。其中最高估值32.9元，最低估值21元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予Graphic包裝材料控股評價：積極樂觀8位、保持中立5位、保守悲觀0位。
Graphic包裝材料控股今(3日)收盤價為21.81元。近5日股價下跌3.7%，標普指數上漲2.92%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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