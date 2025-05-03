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鉅亨速報 - Factset 最新調查：荷蘭國際集團ING-US的目標價調升至21.41元，幅度約3.21%

鉅亨網新聞中心 2025-05-03 04:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對荷蘭國際集團(ING-US)提出目標價估值：中位數由20.74元上修至21.41元，調升幅度3.21%。其中最高估值26.05元，最低估值17.96元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予荷蘭國際集團評價：積極樂觀9位、保持中立9位、保守悲觀2位。

荷蘭國際集團今(3日)收盤價為20.645元。近5日股價下跌3.21%，標普指數上漲2.18%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ING市場預估目標價

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