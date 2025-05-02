鉅亨速報 - Factset 最新調查：Graphic包裝材料控股(GPK-US)EPS預估下修至2.06元，預估目標價為27.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:16
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Graphic包裝材料控股(GPK-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.5元下修至2.06元，其中最高估值2.56元，最低估值2元，預估目標價為27.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.56(2.6)
|2.93
|3.25
|3.26
|最低值
|2(2.4)
|2.25
|2.4
|3.26
|平均值
|2.21(2.5)
|2.55
|2.82
|3.26
|中位數
|2.06(2.5)
|2.54
|2.8
|3.26
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|88.37億
|92.03億
|95.65億
|98.04億
|最低值
|83.23億
|85.00億
|87.14億
|98.04億
|平均值
|85.21億
|87.50億
|90.53億
|98.04億
|中位數
|84.71億
|86.69億
|88.58億
|98.04億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.60
|0.68
|1.69
|2.34
|2.16
|營業收入
|65.60億
|71.56億
|94.40億
|94.28億
|88.07億
詳細資訊請看美股內頁：
Graphic包裝材料控股(GPK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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