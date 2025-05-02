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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Graphic包裝材料控股(GPK-US)EPS預估下修至2.06元，預估目標價為27.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:16


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Graphic包裝材料控股(GPK-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.5元下修至2.06元，其中最高估值2.56元，最低估值2元，預估目標價為27.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.56(2.6)2.933.253.26
最低值2(2.4)2.252.43.26
平均值2.21(2.5)2.552.823.26
中位數2.06(2.5)2.542.83.26

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值88.37億92.03億95.65億98.04億
最低值83.23億85.00億87.14億98.04億
平均值85.21億87.50億90.53億98.04億
中位數84.71億86.69億88.58億98.04億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.600.681.692.342.16
營業收入65.60億71.56億94.40億94.28億88.07億

詳細資訊請看美股內頁：
Graphic包裝材料控股(GPK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGPK

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