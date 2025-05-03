鉅亨速報 - Factset 最新調查：英賽德(INCY-US)EPS預估上修至5.67元，預估目標價為72.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-03 04:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對英賽德(INCY-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.57元上修至5.67元，其中最高估值6.32元，最低估值4.26元，預估目標價為72.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.32(6.29)
|8.26
|9.93
|12.76
|最低值
|4.26(4.26)
|4.15
|5.28
|8.55
|平均值
|5.58(5.49)
|6.62
|8.37
|9.83
|中位數
|5.67(5.57)
|6.81
|8.46
|9.57
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|48.94億
|57.11億
|68.37億
|70.91億
|最低值
|45.84億
|48.27億
|50.29億
|57.29億
|平均值
|47.11億
|52.00億
|56.70億
|60.54億
|中位數
|47.08億
|51.96億
|55.65億
|59.78億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.36
|4.27
|1.52
|2.65
|0.15
|營業收入
|26.67億
|29.86億
|33.95億
|36.96億
|42.41億
詳細資訊請看美股內頁：
英賽德(INCY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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