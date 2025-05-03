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鉅亨速報 - Factset 最新調查：英賽德(INCY-US)EPS預估上修至5.67元，預估目標價為72.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-03 04:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對英賽德(INCY-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.57元上修至5.67元，其中最高估值6.32元，最低估值4.26元，預估目標價為72.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.32(6.29)8.269.9312.76
最低值4.26(4.26)4.155.288.55
平均值5.58(5.49)6.628.379.83
中位數5.67(5.57)6.818.469.57

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值48.94億57.11億68.37億70.91億
最低值45.84億48.27億50.29億57.29億
平均值47.11億52.00億56.70億60.54億
中位數47.08億51.96億55.65億59.78億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.364.271.522.650.15
營業收入26.67億29.86億33.95億36.96億42.41億

詳細資訊請看美股內頁：
英賽德(INCY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSINCY

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