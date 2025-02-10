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鉅亨速報 - Factset 最新調查：英賽德(INCY-US)EPS預估下修至1.21元，預估目標價為76.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 22:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對英賽德(INCY-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.28元下修至1.21元，其中最高估值1.66元，最低估值1.05元，預估目標價為76.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.66(1.66)7.887.9411.58
最低值1.05(1.05)4.414.295.7
平均值1.27(1.28)5.86.638.63
中位數1.21(1.28)5.886.958.74

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值42.34億48.95億54.18億61.14億
最低值41.36億44.49億45.06億47.12億
平均值42.03億46.39億50.19億55.32億
中位數42.18億46.33億50.77億55.78億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-1.364.271.522.65
營業收入26.67億29.86億33.95億36.96億

詳細資訊請看美股內頁：
英賽德(INCY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSINCY

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