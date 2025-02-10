鉅亨速報 - Factset 最新調查：英賽德(INCY-US)EPS預估下修至1.21元，預估目標價為76.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 22:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對英賽德(INCY-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.28元下修至1.21元，其中最高估值1.66元，最低估值1.05元，預估目標價為76.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.66(1.66)
|7.88
|7.94
|11.58
|最低值
|1.05(1.05)
|4.41
|4.29
|5.7
|平均值
|1.27(1.28)
|5.8
|6.63
|8.63
|中位數
|1.21(1.28)
|5.88
|6.95
|8.74
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|42.34億
|48.95億
|54.18億
|61.14億
|最低值
|41.36億
|44.49億
|45.06億
|47.12億
|平均值
|42.03億
|46.39億
|50.19億
|55.32億
|中位數
|42.18億
|46.33億
|50.77億
|55.78億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.36
|4.27
|1.52
|2.65
|營業收入
|26.67億
|29.86億
|33.95億
|36.96億
詳細資訊請看美股內頁：
英賽德(INCY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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