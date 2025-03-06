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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)EPS預估下修至2.68元，預估目標價為398.50元

鉅亨網新聞中心 2025-03-06 00:16


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.73元下修至2.68元，其中最高估值3.29元，最低估值2.01元，預估目標價為398.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.29(3.29)4.987.27
最低值2.01(2.01)2.975.16
平均值2.68(2.72)4.146.22
中位數2.68(2.73)4.246.1

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值9.87億12.65億15.97億
最低值9.48億11.66億13.42億
平均值9.74億12.25億15.16億
中位數9.74億12.20億15.51億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.44-1.57-1.510.351.88
營業收入1.62億2.51億3.69億5.31億7.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDUOL

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