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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)EPS預估下修至-0.88元，預估目標價為38.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.86元下修至-0.88元，其中最高估值-0.42元，最低估值-2.11元，預估目標價為38.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.42(-0.42)0.250.52-0.24
最低值-2.11(-1.42)-2.29-1.38-0.53
平均值-1.02(-0.92)-0.86-0.45-0.4
中位數-0.88(-0.86)-0.76-0.42-0.41

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值62.27億64.35億67.35億68.01億
最低值59.99億61.00億62.22億62.82億
平均值60.93億62.96億65.30億66.30億
中位數60.98億63.07億65.29億67.76億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.8520.271.800.12-1.30
營業收入71.55億64.11億57.87億57.51億59.37億

詳細資訊請看美股內頁：
Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFYBR

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Frontier Communications Parent Inc36.41+0.44%

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