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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)EPS預估上修至-0.82元，預估目標價為38.50元

鉅亨網新聞中心 2025-03-18 22:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.84元上修至-0.82元，其中最高估值-0.62元，最低估值-1.42元，預估目標價為38.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.62(-0.62)-0.480.24-0.24
最低值-1.42(-1.42)-1.45-1.04-0.53
平均值-0.87(-0.89)-0.84-0.44-0.4
中位數-0.82(-0.84)-0.84-0.46-0.43

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值61.60億63.64億65.62億68.01億
最低值59.95億61.00億62.22億62.82億
平均值60.54億62.32億64.68億66.59億
中位數60.52億62.23億65.04億67.77億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.8520.271.800.12-1.30
營業收入71.55億64.11億57.87億57.51億59.37億

詳細資訊請看美股內頁：
Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFYBR

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