鉅亨速報 - Factset 最新調查：Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)EPS預估上修至-0.82元，預估目標價為38.50元
鉅亨網新聞中心 2025-03-18 22:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.84元上修至-0.82元，其中最高估值-0.62元，最低估值-1.42元，預估目標價為38.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.62(-0.62)
|-0.48
|0.24
|-0.24
|最低值
|-1.42(-1.42)
|-1.45
|-1.04
|-0.53
|平均值
|-0.87(-0.89)
|-0.84
|-0.44
|-0.4
|中位數
|-0.82(-0.84)
|-0.84
|-0.46
|-0.43
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|61.60億
|63.64億
|65.62億
|68.01億
|最低值
|59.95億
|61.00億
|62.22億
|62.82億
|平均值
|60.54億
|62.32億
|64.68億
|66.59億
|中位數
|60.52億
|62.23億
|65.04億
|67.77億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.85
|20.27
|1.80
|0.12
|-1.30
|營業收入
|71.55億
|64.11億
|57.87億
|57.51億
|59.37億
詳細資訊請看美股內頁：
Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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