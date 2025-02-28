鉅亨速報 - Factset 最新調查：Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)EPS預估下修至-0.87元，預估目標價為38.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.84元下修至-0.87元，其中最高估值-0.62元，最低估值-1.42元，預估目標價為38.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.62(-0.62)
|-0.48
|0.24
|-0.24
|最低值
|-1.42(-1.42)
|-1.45
|-1.04
|-0.53
|平均值
|-0.92(-0.9)
|-0.85
|-0.4
|-0.39
|中位數
|-0.87(-0.84)
|-0.84
|-0.27
|-0.39
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|61.60億
|63.64億
|65.62億
|68.01億
|最低值
|58.99億
|60.43億
|64.42億
|67.76億
|平均值
|60.28億
|62.09億
|65.10億
|67.85億
|中位數
|60.23億
|62.12億
|65.05億
|67.77億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.85
|20.27
|1.80
|0.12
|-1.30
|營業收入
|71.55億
|64.11億
|57.87億
|57.51億
|59.37億
詳細資訊請看美股內頁：
Frontier Communications Parent Inc(FYBR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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