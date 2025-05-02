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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Floor & Decor控股FND-US的目標價調降至80元，幅度約20%

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Floor & Decor控股(FND-US)提出目標價估值：中位數由100元下修至80元，調降幅度20%。其中最高估值111元，最低估值59元。

綜合評級 - 共有27位分析師給予Floor & Decor控股評價：積極樂觀8位、保持中立16位、保守悲觀3位。

Floor & Decor控股今(2日)收盤價為72.25元。近5日股價下跌20%，標普指數上漲2.18%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股FND市場預估目標價

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