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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Floor & Decor控股FND-US的目標價調升至107.5元，幅度約4.88%

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 22:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Floor & Decor控股(FND-US)提出目標價估值：中位數由102.5元上修至107.5元，調升幅度4.88%。其中最高估值130元，最低估值66元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予Floor & Decor控股評價：積極樂觀6位、保持中立15位、保守悲觀2位。

Floor & Decor控股今(21日)收盤價為92.84元。近5日股價下跌4.88%，標普指數上漲0.04%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股FND市場預估目標價

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