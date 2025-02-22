鉅亨速報 - Factset 最新調查：Floor & Decor控股(FND-US)EPS預估下修至1.96元，預估目標價為110.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-22 02:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Floor & Decor控股(FND-US)做出2025年EPS預估：中位數由2元下修至1.96元，其中最高估值2.35元，最低估值1.68元，預估目標價為110.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.35(2.35)
|3.45
|4.14
|最低值
|1.68(1.35)
|2.02
|2.83
|平均值
|1.98(1.97)
|2.6
|3.45
|中位數
|1.96(2)
|2.58
|3.39
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|50.10億
|57.79億
|67.36億
|最低值
|47.57億
|53.47億
|61.29億
|平均值
|48.38億
|54.75億
|63.28億
|中位數
|48.27億
|54.49億
|62.70億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.84
|2.64
|2.78
|2.28
|1.90
|營業收入
|24.26億
|34.34億
|42.64億
|44.14億
|44.56億
詳細資訊請看美股內頁：
Floor & Decor控股(FND-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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