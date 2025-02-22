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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Floor & Decor控股(FND-US)EPS預估下修至1.96元，預估目標價為110.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-22 02:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Floor & Decor控股(FND-US)做出2025年EPS預估：中位數由2元下修至1.96元，其中最高估值2.35元，最低估值1.68元，預估目標價為110.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.35(2.35)3.454.14
最低值1.68(1.35)2.022.83
平均值1.98(1.97)2.63.45
中位數1.96(2)2.583.39

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值50.10億57.79億67.36億
最低值47.57億53.47億61.29億
平均值48.38億54.75億63.28億
中位數48.27億54.49億62.70億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.842.642.782.281.90
營業收入24.26億34.34億42.64億44.14億44.56億

詳細資訊請看美股內頁：
Floor & Decor控股(FND-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFND

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