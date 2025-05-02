鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)EPS預估下修至4.87元，預估目標價為112.71元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 22:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.04元下修至4.87元，其中最高估值6.41元，最低估值4.01元，預估目標價為112.71元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.41(6.41)
|6.22
|7.03
|6.17
|最低值
|4.01(4.08)
|4.27
|4.62
|6.17
|平均值
|4.9(5.04)
|5.21
|5.55
|6.17
|中位數
|4.87(5.04)
|5.11
|5.4
|6.17
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|436.61億
|481.51億
|527.33億
|575.33億
|最低值
|402.09億
|418.34億
|438.21億
|535.41億
|平均值
|419.94億
|455.41億
|484.07億
|555.37億
|中位數
|424.12億
|461.19億
|490.45億
|555.37億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.25
|3.92
|3.32
|10.35
|4.01
|營業收入
|229.27億
|274.16億
|334.54億
|396.09億
|426.39億
詳細資訊請看美股內頁：
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)EPS預估下修至4.73元，預估目標價為102.16元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)EPS預估下修至5.07元，預估目標價為111.98元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reddit公司(RDDT-US)EPS預估上修至1.24元，預估目標價為152.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：莫德納(MRNA-US)EPS預估上修至-10.07元，預估目標價為32.00元
上一篇
下一篇