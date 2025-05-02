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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)EPS預估下修至4.87元，預估目標價為112.71元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 22:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.04元下修至4.87元，其中最高估值6.41元，最低估值4.01元，預估目標價為112.71元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.41(6.41)6.227.036.17
最低值4.01(4.08)4.274.626.17
平均值4.9(5.04)5.215.556.17
中位數4.87(5.04)5.115.46.17

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值436.61億481.51億527.33億575.33億
最低值402.09億418.34億438.21億535.41億
平均值419.94億455.41億484.07億555.37億
中位數424.12億461.19億490.45億555.37億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.253.923.3210.354.01
營業收入229.27億274.16億334.54億396.09億426.39億

詳細資訊請看美股內頁：
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFMX

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