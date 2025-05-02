鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)EPS預估下修至4.87元，預估目標價為112.71元

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.04元下修至4.87元，其中最高估值6.41元，最低估值4.01元，預估目標價為112.71元。