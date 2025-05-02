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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)EPS預估上修至2.23元，預估目標價為24.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.14元上修至2.23元，其中最高估值2.62元，最低估值2.04元，預估目標價為24.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.62(2.62)2.742.99
最低值2.04(2.04)2.122.3
平均值2.25(2.22)2.392.57
中位數2.23(2.14)2.42.58

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值36.05億38.17億40.71億
最低值28.55億29.97億32.55億
平均值30.77億32.71億35.15億
中位數30.16億32.80億34.68億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.392.161.921.461.92
營業收入36.20億40.64億59.06億61.39億47.65億

詳細資訊請看美股內頁：
Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBSAC

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