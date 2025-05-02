鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)EPS預估上修至2.23元，預估目標價為24.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.14元上修至2.23元，其中最高估值2.62元，最低估值2.04元，預估目標價為24.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.62(2.62)
|2.74
|2.99
|最低值
|2.04(2.04)
|2.12
|2.3
|平均值
|2.25(2.22)
|2.39
|2.57
|中位數
|2.23(2.14)
|2.4
|2.58
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|36.05億
|38.17億
|40.71億
|最低值
|28.55億
|29.97億
|32.55億
|平均值
|30.77億
|32.71億
|35.15億
|中位數
|30.16億
|32.80億
|34.68億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.39
|2.16
|1.92
|1.46
|1.92
|營業收入
|36.20億
|40.64億
|59.06億
|61.39億
|47.65億
詳細資訊請看美股內頁：
Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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