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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)EPS預估上修至2.12元，預估目標價為22.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-15 04:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.09元上修至2.12元，其中最高估值2.16元，最低估值1.91元，預估目標價為22.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.16(2.16)2.392.48
最低值1.91(1.91)2.052.3
平均值2.08(2.06)2.242.39
中位數2.12(2.09)2.252.39

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值29.36億31.38億33.86億
最低值27.86億29.57億32.55億
平均值28.85億30.74億33.15億
中位數28.99億30.95億33.04億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS1.392.161.921.46
營業收入36.20億40.64億59.06億61.39億

詳細資訊請看美股內頁：
Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBSAC

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