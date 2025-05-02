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鉅亨速報 - Factset 最新調查：家樂氏(K-US)EPS預估下修至3.85元，預估目標價為83.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 22:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對家樂氏(K-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.92元下修至3.85元，其中最高估值3.99元，最低估值3.61元，預估目標價為83.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.99(4.04)4.294.334.1
最低值3.61(3.75)3.733.934.1
平均值3.85(3.91)44.144.1
中位數3.85(3.92)4.024.164.1

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值130.41億134.27億137.98億135.32億
最低值125.75億126.57億132.61億135.32億
平均值128.17億131.10億135.43億135.32億
中位數128.08億131.45億135.08億135.32億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.634.332.792.763.88
營業收入137.70億141.81億153.15億131.22億127.49億

詳細資訊請看美股內頁：
家樂氏(K-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSK

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