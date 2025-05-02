鉅亨速報 - Factset 最新調查：家樂氏(K-US)EPS預估下修至3.85元，預估目標價為83.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 22:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對家樂氏(K-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.92元下修至3.85元，其中最高估值3.99元，最低估值3.61元，預估目標價為83.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.99(4.04)
|4.29
|4.33
|4.1
|最低值
|3.61(3.75)
|3.73
|3.93
|4.1
|平均值
|3.85(3.91)
|4
|4.14
|4.1
|中位數
|3.85(3.92)
|4.02
|4.16
|4.1
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|130.41億
|134.27億
|137.98億
|135.32億
|最低值
|125.75億
|126.57億
|132.61億
|135.32億
|平均值
|128.17億
|131.10億
|135.43億
|135.32億
|中位數
|128.08億
|131.45億
|135.08億
|135.32億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.63
|4.33
|2.79
|2.76
|3.88
|營業收入
|137.70億
|141.81億
|153.15億
|131.22億
|127.49億
詳細資訊請看美股內頁：
家樂氏(K-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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