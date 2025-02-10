鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)EPS預估上修至2.09元，預估目標價為22.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.04元上修至2.09元，其中最高估值2.16元，最低估值1.91元，預估目標價為22.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.16(2.13)
|2.39
|2.48
|最低值
|1.91(1.91)
|1.98
|2.48
|平均值
|2.06(2.04)
|2.2
|2.48
|中位數
|2.09(2.04)
|2.25
|2.48
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|29.27億
|31.38億
|33.86億
|最低值
|27.86億
|29.57億
|33.86億
|平均值
|28.71億
|30.37億
|33.86億
|中位數
|28.71億
|30.17億
|33.86億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.39
|2.16
|1.92
|1.46
|營業收入
|36.20億
|40.64億
|59.06億
|61.39億
詳細資訊請看美股內頁：
Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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