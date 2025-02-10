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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)EPS預估上修至2.09元，預估目標價為22.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.04元上修至2.09元，其中最高估值2.16元，最低估值1.91元，預估目標價為22.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.16(2.13)2.392.48
最低值1.91(1.91)1.982.48
平均值2.06(2.04)2.22.48
中位數2.09(2.04)2.252.48

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值29.27億31.38億33.86億
最低值27.86億29.57億33.86億
平均值28.71億30.37億33.86億
中位數28.71億30.17億33.86億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS1.392.161.921.46
營業收入36.20億40.64億59.06億61.39億

詳細資訊請看美股內頁：
Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBSAC

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