鉅亨速報 - Factset 最新調查：溫斯特普餐館WING-US的目標價調升至310元，幅度約10.71%
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對溫斯特普餐館(WING-US)提出目標價估值：中位數由280元上修至310元，調升幅度10.71%。其中最高估值385元，最低估值272元。
綜合評級 - 共有26位分析師給予溫斯特普餐館評價：積極樂觀17位、保持中立8位、保守悲觀1位。
溫斯特普餐館今(2日)收盤價為259.67元。近5日股價上漲10.71%，標普指數上漲2.18%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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