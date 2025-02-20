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鉅亨速報 - Factset 最新調查：溫斯特普餐館WING-US的目標價調降至330元，幅度約8.08%

鉅亨網新聞中心 2025-02-20 20:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對溫斯特普餐館(WING-US)提出目標價估值：中位數由359元下修至330元，調降幅度8.08%。其中最高估值468元，最低估值270元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予溫斯特普餐館評價：積極樂觀14位、保持中立7位、保守悲觀1位。

溫斯特普餐館今(20日)收盤價為265.02元。近5日股價上漲8.08%，標普指數上漲1.52%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股WING市場預估目標價

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溫斯特普餐館265.02-13.40%

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