慣老闆注意！性別歧視最重罰150萬 近3年46件懷孕歧視成立、已罰1225萬元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-02 20:00

‌



性別平等工作法規定雇主對求職者或受僱者之招募、進用、配置、考績、陞遷、薪資及解僱等，不得因性別或性傾向而有差別待遇，也包含懷孕歧視，罰款為 30 萬元以上 150 萬元以下，除罰鍰外，並公布違法雇主姓名。近三年懷孕歧視成立件數共 46 件，裁罰金額共計 1,225 萬元。

勞動部說明，為使雇主恪守法遵，性別平等工作法有關懷孕歧視禁止規定之罰鍰，已於 103 年 12 月 11 日修正，提高為 30 萬元以上 150 萬元以下，以收遏阻之效，另除罰鍰外，亦有公布違法雇主姓名之規定。

‌



勞動部近三年 (111 年至 113 年) 統計調查，各地方勞工行政主管機關受理「性別歧視」申訴案件共計 564 件，成立共計 114 件 (占 20%)，裁罰金額共計 2,329 萬元；其中，因懷孕歧視成立之件數共 46 件，裁罰金額共計 1,225 萬元。違法資訊可至違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統 (https://announcement.mol.gov.tw/) 瀏覽查詢。

勞動部進一步指出，過去曾有案例，受僱者於發現懷孕後，便立刻告知公司，惟自此之後，即開始無故被砍班，或是被安排原時段以外無法上班的時段；也曾有受僱者任職同一家事業單位長達三、四年，表現一直優異，卻在告知雇主懷孕後，旋即被通知「工作能力無法勝任」而予以解僱。另外也有懷孕的求職者在面試時，被雇主詢問「是否懷孕」，並表示「不會用懷孕的人」及「懷孕給公司帶來麻煩」，最後因懷孕因素而不錄用，這些都是屬於懷孕歧視的典型態樣。