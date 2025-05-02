慣老闆注意！性別歧視最重罰150萬 近3年46件懷孕歧視成立、已罰1225萬元
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-02 20:00
性別平等工作法規定雇主對求職者或受僱者之招募、進用、配置、考績、陞遷、薪資及解僱等，不得因性別或性傾向而有差別待遇，也包含懷孕歧視，罰款為 30 萬元以上 150 萬元以下，除罰鍰外，並公布違法雇主姓名。近三年懷孕歧視成立件數共 46 件，裁罰金額共計 1,225 萬元。
勞動部說明，為使雇主恪守法遵，性別平等工作法有關懷孕歧視禁止規定之罰鍰，已於 103 年 12 月 11 日修正，提高為 30 萬元以上 150 萬元以下，以收遏阻之效，另除罰鍰外，亦有公布違法雇主姓名之規定。
勞動部近三年 (111 年至 113 年) 統計調查，各地方勞工行政主管機關受理「性別歧視」申訴案件共計 564 件，成立共計 114 件 (占 20%)，裁罰金額共計 2,329 萬元；其中，因懷孕歧視成立之件數共 46 件，裁罰金額共計 1,225 萬元。違法資訊可至違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統 (https://announcement.mol.gov.tw/) 瀏覽查詢。
勞動部進一步指出，過去曾有案例，受僱者於發現懷孕後，便立刻告知公司，惟自此之後，即開始無故被砍班，或是被安排原時段以外無法上班的時段；也曾有受僱者任職同一家事業單位長達三、四年，表現一直優異，卻在告知雇主懷孕後，旋即被通知「工作能力無法勝任」而予以解僱。另外也有懷孕的求職者在面試時，被雇主詢問「是否懷孕」，並表示「不會用懷孕的人」及「懷孕給公司帶來麻煩」，最後因懷孕因素而不錄用，這些都是屬於懷孕歧視的典型態樣。
勞動部表示，為加強事業單位對懷孕歧視禁止等職場平權法令的認識與瞭解，除透過辦理研習會、臉書、摺頁、網站等多元宣導方式外，去 (113) 年更透過拍攝微電影「你 就是自己的光」《向光篇 - 讓愛降臨》，以早產兒媽媽真人真事改編，內容探討懷孕婦女在職場上面臨工作、家庭照顧兩頭燒該如何因應，雇主又該如何包容與協助等真實議題，以提升各界對性別平等工作之認知，營造更友善職場的環境，影片並已上傳至勞動部官方 YouTube 頻道 (https://www.youtube.com/watch?v=-tWRJmNjszk)，可隨時免費觀賞，亦可作為企業教育訓練的教材。
勞動部強調，雇主如有違反相關規定，勞工或求職者可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關【直轄市、縣（市）政府勞工局（處）或社會局（處）】、勞動部勞工申訴專區線上查詢申訴管道 (https://www.mol.gov.tw/1607/28690/28700/nodelist)，或勞動部 1955 專線提出申訴，以維權益。
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