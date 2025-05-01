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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：研華(2395-TW)目標價調降至435元，幅度約3.33%

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 08:10


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對研華(2395-TW)提出目標價估值：中位數由450元下修至435元，調降幅度3.33%。其中最高估值660元，最低估值278元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予研華(2395-TW)評價：積極樂觀12位、保持中立4位、保守悲觀2位。

研華(2395-TW)今(30日)收盤價為337元。近5日股價上漲1.66%，相關電腦週邊近5日上漲3.09%，集中市場加權指數上漲3.03%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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