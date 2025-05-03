〈熱門股〉東科-KY Q1獲利創高 激勵股價周漲逾2成
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-05-03 09:33
揚聲器 ODM 廠東科 - KY(5225-TW) 周一 (28 日) 公告第一季財報，稅後淨利 1.9 億元季增 19.9%，年增 4.7%，每股純益 2.5 元，創歷史新高，激勵本周股價走強，至 5/2，東科 - KY 股價收 105 元，周漲幅約 23.7%，周成交量 11706 張。
東科 - KY 日前指出，第一季營運尚未受到對等關稅影響，而第二季適逢營運淡季，客戶目前也在觀望川普政策變化，將會趁機調整生產排程，修正先前越南二廠提案，改評估到馬來西亞等地設廠。
東科 - KY 在先前法說會表示，影音揚聲器系統、穿戴式裝置耳機產品皆有所成長，並且在日韓歐等地都有所展望，對於今年仍保持樂觀看法。
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